Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Pure Essentials Collection

Соковыжималка

HR1858/00
Общая оценка / 5
  • Моментальное приготовление превосходного сока Моментальное приготовление превосходного сока Моментальное приготовление превосходного сока
    -{discount-value}

    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    HR1858/00
    Общая оценка / 5

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    Моментальное приготовление превосходного сока

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все juicer

      Моментальное приготовление превосходного сока

      Загрузка фруктов целиком. Выжимает сок до последней капли

      • 650 Вт
      • 2 л
      • Широкая камера подачи плодов
      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,25 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

      Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

      Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

      Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Мощный мотор

      Быстрое приготовление соков благодаря мощному мотору.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2
        Буклет с рецептами
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с желтыми вставками
        Материал корпуса и фиксаторов
        АБС-пластик
        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PP
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена

      • Технические характеристики

        Питание
        650  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        1,2  м
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Частота
        50/60  Гц
        Контейнер для мякоти
        2  л
        Емкость кувшина для сока
        1250  мл

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться