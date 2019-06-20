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Идеальный сок — мгновенно
Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным сетчатым микрофильтром выжимает сок до последней капли.
650 Вт
2 л
Камера XL
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Контейнер для мякоти 2 л и кувшин для сока 1,25 л позволят выжимать больше сока за раз.
Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Irina543r
20/06/2019
Україна
Отличная соковыжималка
Очень хорошая соковыжималка, не трисется при работе и не гудит сильно) отлично выжимает сок, рекомендуем !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1858/00 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1858/00 Соковыжималка