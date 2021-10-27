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  • Идеальный сок — мгновенно
  • Идеальный сок — мгновенно
  • Идеальный сок — мгновенно
  • Идеальный сок — мгновенно
  • Идеальный сок — мгновенно
  • Идеальный сок — мгновенно
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Больше не доступен

Pure Essentials CollectionСоковыжималка

HR1858/55

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Идеальный сок — мгновенно

Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Соковыжималка Philips с мощным мотором 650 Вт и с уникальным сетчатым микрофильтром выжимает сок до последней капли.

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Сок из целых фруктов до последней капли

Идеальный сок — мгновенно

  • 650 Вт

  • 2 л

  • Камера XL

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Контейнер для мякоти 2 л и кувшин для сока 1,25 л позволят выжимать больше сока за раз.

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/10/2021

Україна

Україна

Виріб чудовий

На протязі 4-5 років використовуємо соковижималку для виготовлення соку з яблук з власної дачі в кількості 30-40 літрів на рік. Працює чудово,але треба промивати сіточку сепаратора після кожного наповнення стакану.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка

Date of Use 2019-10-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка

Date of Use 2019-10-27

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения