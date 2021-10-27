Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Идеальный сок — мгновенно
Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Соковыжималка Philips с мощным мотором 650 Вт и с уникальным сетчатым микрофильтром выжимает сок до последней капли.
650 Вт
2 л
Камера XL
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Контейнер для мякоти 2 л и кувшин для сока 1,25 л позволят выжимать больше сока за раз.
Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
borzol
27/10/2021
Україна
Виріб чудовий
На протязі 4-5 років використовуємо соковижималку для виготовлення соку з яблук з власної дачі в кількості 30-40 літрів на рік. Працює чудово,але треба промивати сіточку сепаратора після кожного наповнення стакану.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка
Date of Use 2019-10-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка
Date of Use 2019-10-27