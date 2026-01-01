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Все серии

  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока
  • Моментальное приготовление превосходного сока

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionСоковыжималка

HR1858/90

Моментальное приготовление превосходного сока

Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли.

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Загрузка фруктов целиком. Выжимает сок до последней капли

Моментальное приготовление превосходного сока

  • 650 Вт

  • 2 л

  • Широкая камера подачи плодов

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,25 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения