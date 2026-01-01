Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HR1858/90
Моментальное приготовление превосходного сока
Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли.
650 Вт
2 л
Широкая камера подачи плодов
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,25 л позволяют приготовить больше сока за один прием.
Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.
Отзывы