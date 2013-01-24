Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Aluminium Collection

Соковыжималка

HR1861/00
Общая оценка / 5
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Aluminium Collection Соковыжималка

    HR1861/00
    Общая оценка / 5

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все juicer

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Уникальный мелкоячеистый фильтр и широкая камера подачи плодов

      • 700 Вт
      • 2 л
      • Широкая камера подачи плодов
      Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

      Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

      Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок

      Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Матовый алюминий
        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PP
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Матовый алюминий
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2
        Буклет с рецептами
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        700  Вт
        Контейнер для мякоти
        2  л
        напряжение
        220–240  В
        Емкость кувшина для сока
        1500  мл

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться