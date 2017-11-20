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Больше не доступен
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л.
700 Вт
2 л
Широкая камера подачи плодов
Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.
Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
АлександраП
20/11/2017
Україна
Не пропускает кусочки пюре фруктов
Очень давно пользуемся данной соковыжималкой, я не люблю например кусочков пюре в соке, соковыжималка с этим справляется на все сто, что очень радует!рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковыжималка
Valia2021
10/11/2021
Україна
Чудова соковижималка
Користуємось цією соковижималкою вже більше 10 років. Навіть точно не пам'ятаю коли саме придбали, але дуже давно! Відповідно вона точно довговічна))) при тому, що активно нею користуємось. Періодами щодня вранці готуємо сік, а в сезон яблук заготовляємо багато соку, по 30-50 л, а іноді бувало і більше! Фільтр всередині металевий, відповідно довговічний! Стильний дизайн! Дякую за якісні товари! Так тримати!
Плюсы
Металевий фільтр
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-11-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-11-10
26/10/2021
Україна
Пожалуй лучшая соковыжималка для дома
Стильная и качественная соковыжималка. Пользуюсь с 2007 года и ни разу не пожалел о её приобретении. Жмых сухой, сок сепарируется от пены. Чёткая работа и прогнозируемо прекрасный результат.
Плюсы
Качество материалов и отличный результат
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-10-26