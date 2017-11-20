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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Больше не доступен

Aluminium CollectionСоковыжималка

HR1861/00

5

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Соковыжималка Philips HR1861/00 из анодированного алюминия оснащена уникальным мелкоячеистым фильтром, мотором мощностью 700 Вт, широкой камерой подачи плодов, 2-литровым контейнером для мякоти и стильным кувшином для сока емкостью 1,25 л.

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Уникальный мелкоячеистый фильтр и широкая камера подачи плодов

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

  • 700 Вт

  • 2 л

  • Широкая камера подачи плодов

Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/11/2017

Україна

Україна

Не пропускает кусочки пюре фруктов

Очень давно пользуемся данной соковыжималкой, я не люблю например кусочков пюре в соке, соковыжималка с этим справляется на все сто, что очень радует!рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковыжималка

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова соковижималка

Користуємось цією соковижималкою вже більше 10 років. Навіть точно не пам'ятаю коли саме придбали, але дуже давно! Відповідно вона точно довговічна))) при тому, що активно нею користуємось. Періодами щодня вранці готуємо сік, а в сезон яблук заготовляємо багато соку, по 30-50 л, а іноді бувало і більше! Фільтр всередині металевий, відповідно довговічний! Стильний дизайн! Дякую за якісні товари! Так тримати!

Плюсы

Металевий фільтр

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-11-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-11-10

26/10/2021

Україна

Україна

Пожалуй лучшая соковыжималка для дома

Стильная и качественная соковыжималка. Пользуюсь с 2007 года и ни разу не пожалел о её приобретении. Жмых сухой, сок сепарируется от пены. Чёткая работа и прогнозируемо прекрасный результат.

Плюсы

Качество материалов и отличный результат

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-10-26

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