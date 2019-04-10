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  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1863/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Без усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!
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До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

Максимум сока. Без усилий.

  • QuickClean

  • 2 л, камера подачи XL

  • 700 Вт

Технология QuickClean

Технология QuickClean

Эта соковыжималка Philips предназначена для простой очистки благодаря технологии QuickClean. Теперь очистка прибора займет у вас менее 1 минуты благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности корпуса.

Просто добавьте воды для предварительной очистки

Просто добавьте воды для предварительной очистки

Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую всем!!!

Когда наша семья пришла к здоровому питанию-встал вопрос покупки соковыжималки. Яблочный, морковный, свекольный, тыквенный с лимоном, капустный, виноградный, апельсиновый, грейпфрутовый, сельдереевый. Быстро разбирается, легко моется, занимает мало места.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка

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