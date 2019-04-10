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Больше не доступен
QuickClean
2 л, камера подачи XL
700 Вт
Эта соковыжималка Philips предназначена для простой очистки благодаря технологии QuickClean. Теперь очистка прибора займет у вас менее 1 минуты благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности корпуса.
Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекомендую всем!!!
Когда наша семья пришла к здоровому питанию-встал вопрос покупки соковыжималки. Яблочный, морковный, свекольный, тыквенный с лимоном, капустный, виноградный, апельсиновый, грейпфрутовый, сельдереевый. Быстро разбирается, легко моется, занимает мало места.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка