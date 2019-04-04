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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01

Больше не доступен

Avance CollectionСоковыжималка

HR1869/01

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Эта соковыжималка позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационному решению QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!

Посмотреть все преимущества

На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

  • 900 Вт

  • QuickClean

  • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL

  • Система "капля-стоп"

Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/04/2019

Україна

Україна

Чудовий варіант для домашнього користування

Соковижималка має лаконічний дизайн. Завдяки цьому її легко збирати/розбирати і мити. Якщо щось зібрано неправильно або деталі не досатньо міцно закріплені соковижималка не вмикається, що дозволяє уникнути можливого травмування. Працює досить гучно, але завдяки своїй потужності дуже швидко справляється з великою кількістю фруктів, тому терпіти шум доводиться недовго. Прилад без проблем робить сік як їз м`яких, так і з твердих фркуктів чи овочів. при цьому жмих залишається майже сухим. в комплекті є кувшин для соку з кришкою.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка

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Примечания

  1. По сравнению с предыдущей моделью Philips HR1858