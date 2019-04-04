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Больше не доступен
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационному решению QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!
900 Вт
QuickClean
2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
Система "капля-стоп"
Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
OlenaS
04/04/2019
Україна
Чудовий варіант для домашнього користування
Соковижималка має лаконічний дизайн. Завдяки цьому її легко збирати/розбирати і мити. Якщо щось зібрано неправильно або деталі не досатньо міцно закріплені соковижималка не вмикається, що дозволяє уникнути можливого травмування. Працює досить гучно, але завдяки своїй потужності дуже швидко справляється з великою кількістю фруктів, тому терпіти шум доводиться недовго. Прилад без проблем робить сік як їз м`яких, так і з твердих фркуктів чи овочів. при цьому жмих залишається майже сухим. в комплекті є кувшин для соку з кришкою.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка
По сравнению с предыдущей моделью Philips HR1858