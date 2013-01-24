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    Avance Collection

    Соковыжималка

    HR1870/10
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    • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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      Avance Collection Соковыжималка

      HR1870/10
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Соковыжималка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

        На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

        • 900 Вт
        • QuickClean
        • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
        • "Капля-стоп", соковыжималка д/цитрусов.
        Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

        Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

        Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

        Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

        Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

        Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

        Технология QuickClean

        Технология QuickClean

        Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

        Фильтр QuickClean

        Фильтр QuickClean

        Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

        Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

        Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

        Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

        Соковыжималка для цитрусовых

        Соковыжималка для цитрусовых

        С соковыжималкой для цитрусовых Вы сможете готовить свежий апельсиновый сок каждый день. Для быстрого и легкого отжима автоматически вращающаяся система работает на оптимальной скорости. Больше не требуется никаких усилий.

        Быстрая и легкая сборка всех деталей

        Быстрая и легкая сборка всех деталей

        Быстрая и легкая сборка всех деталей.

        Система "капля-стоп" встроена в носик

        Система "капля-стоп" встроена в носик

        Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.

        Буклет с интересными рецептами сока

        Буклет с интересными рецептами сока

        Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.

        Мощность 900 Вт обеспечивает обработку даже самых твердых плодов

        Мощность 900 Вт обеспечивает обработку даже самых твердых плодов

        Благодаря мощному мотору 900 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов.

        2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

        2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

        Гладкие поверхности и простая очистка

        Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Материал крышки
          SAN
          Материал контейнера для мякоти и толкателя
          PS
          Материал носика
          Нержавеющая сталь
          Цвет
          Черный
          Материал корпуса
          Полипропилен
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          Кувшин (SAN), крышка (PS)

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Да
          Фиксаторы
          Да
          Буклет с рецептами
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Режим скорости
          2

        • Технические характеристики

          Мощность
          900  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Длина шнура
          1  м
          Контейнер для мякоти
          1,6  л
          Диаметр загрузочного отверстия
          80  миллиметра
          Емкость кувшина для сока
          1500  мл

        • Аксессуары

          Кувшин для сока
          Да
          Дополнительный носик
          Да

        • Размеры

          Вес продукта
          5,2  кг

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            • По сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips

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