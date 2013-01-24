Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Соковыжималка
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.
Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
С соковыжималкой для цитрусовых Вы сможете готовить свежий апельсиновый сок каждый день. Для быстрого и легкого отжима автоматически вращающаяся система работает на оптимальной скорости. Больше не требуется никаких усилий.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.
Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.
Благодаря мощному мотору 900 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары
Размеры