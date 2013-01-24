Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах
Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!
Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.
Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.
Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.
Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.
Благодаря продуманному дизайну соковыжималки вы сможете легко и быстро собрать прибор.
Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 1200 Вт.
Выжимайте до 3 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка