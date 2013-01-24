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Avance Collection

Соковыжималка

HR1922/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1922/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Соковыжималка

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Соковыжималка

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

      До 50 % больше мякоти

      • Технология FiberBoost
      • QuickClean
      • 3 л, камера подачи XXL
      • 1200 Вт
      Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

      Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

      Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

      Камера подачи XXL (80 мм)

      Камера подачи XXL (80 мм)

      Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!

      Простая очистка сита

      Простая очистка сита

      Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

      Тихая работа

      Тихая работа

      Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Благодаря продуманному дизайну соковыжималки вы сможете легко и быстро собрать прибор.

      Электродвигатель мощностью 1200 Вт

      Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 1200 Вт.

      До 3 л сока за один прием

      Выжимайте до 3 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кувшин
        • Буклет с рецептами

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • QuickClean

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Емкость контейнера для пюре
        2,1  л
        Длина шнура
        1  м
        Питание
        1200  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Емкость кувшина
        1  л

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        550 x 320 x 330  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        296 x 250 x 432  миллиметра
        Диаметр камеры подачи
        80  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        4,7  кг

      • Дизайн

        цвет
        Металлик

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Металл

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