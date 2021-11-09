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  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

Больше не доступен

Avance CollectionСоковыжималка

HR1922/20

5
| (49) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.
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До 50 % больше мякоти

Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

  • 1200 Вт

  • Технология FiberBoost

  • Функция предварительной очистки

  • Широкое отверстие для подачи (80 мм)

  • Система "капля-стоп"

Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

Мощный мотор 1200 Вт

Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному мотору 1200 Вт.

Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612372

Отзывы

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5.0

из 5

49

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб справді дуже ефективний!

Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.

Плюсы

чудово усе

Минусы

не уявляю

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

29/10/2021

Україна

Україна

Легкая в использовании

Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.

Плюсы

Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.

Минусы

Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

28/10/2021

Україна

Україна

Мощная и производительная

Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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