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    Daily Collection

    Блендер

    HR2052/00
    Общая оценка / 5
    • Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
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      Daily Collection Блендер

      HR2052/00
      Общая оценка / 5

      Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

      Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Daily Collection Блендер

      Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

      Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах

      Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

      Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Daily Collection Блендер

      Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

      Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Блендер

        Цена магазина Philips

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        Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

        Мощность 450 Вт и защита электродвигателя от перегрева

        • 450 Вт
        • Пластиковый кувшин 1,25 л
        • Нож с 4 лезвиями, нержавеющая сталь
        Ударопрочный пластиковый кувшин

        Ударопрочный пластиковый кувшин

        Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.

        Нож с 4 лезвиями, нержавеющая сталь

        Нож с 4 лезвиями, нержавеющая сталь

        Нож из нержавеющей стали с четырьмя зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания. Благодаря новому дизайну лезвие измельчает и нарезает мягкие и твердые ингредиенты для приготовления превосходных смузи и соусов для всей семьи.

        Один режим скорости и импульсный режим для обработки мягких и твердых ингредиентов, например льда

        Один режим скорости и импульсный режим для обработки мягких и твердых ингредиентов, например льда

        Один режим скорости для эффективного смешивания и импульсный режим для измельчения льда.

        Мощный мотор 450 Вт для качественного результата

        Мощный мотор 450 Вт для качественного результата

        Мощный мотор 450 Вт гарантирует качественное измельчение ингредиентов. Простое решение для приготовления вкусных смузи по утрам, а также смешивания соусов и колки льда.

        Удобный регулятор для простой работы

        Удобный регулятор для простой работы

        Включение измельчения или импульсного режима нажатием кнопки

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура

        Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

        С функцией защиты мотора от перегрева

        С функцией защиты мотора от перегрева

        Блендер Philips оснащен системой защиты электродвигателя от перегрева и сверхтока

        2 года гарантии по всему миру

        2 года гарантии по всему миру

        Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.

        Удобная ручка с выемкой для большого пальца

        Удобство использования кувшина благодаря новой ручке с выемкой.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          В комплекте
          Кувшин

        • Общие характеристики

          Количество скоростей
          1
          Функции устройства
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Отделение для хранения шнура
          • Нескользящие ножки
          • Импульсный

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Технические характеристики

          Емкость
          1,25  л
          Питание
          450  Вт

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Отделка

          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          Пластик

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