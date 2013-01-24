Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах