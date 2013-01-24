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Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах
Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Philips может предложить вам надежный и долговечный блендер, который обеспечивает превосходный результат при приготовлении нежных смузи и соусов, а также при измельчении специй и колки льда Узнать обо всех преимуществах
Блендер
Цена магазина Philips
Итого:
Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.
Нож из нержавеющей стали с четырьмя зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания. Благодаря новому дизайну лезвие измельчает и нарезает мягкие и твердые ингредиенты для приготовления превосходных смузи и соусов для всей семьи.
Один режим скорости для эффективного смешивания и импульсный режим для измельчения льда.
Мощный мотор 450 Вт гарантирует качественное измельчение ингредиентов. Простое решение для приготовления вкусных смузи по утрам, а также смешивания соусов и колки льда.
Включение измельчения или импульсного режима нажатием кнопки
Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Блендер Philips оснащен системой защиты электродвигателя от перегрева и сверхтока
Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.
Удобство использования кувшина благодаря новой ручке с выемкой.
Аксессуары
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Дизайн
Отделка