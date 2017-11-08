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  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд

Больше не доступен

Daily CollectionБлендер

HR2100/00

4.7
| (13) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Простое приготовление свежих смузи и других блюд
Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!
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Мощный блендер с ножом ProBlend

Простое приготовление свежих смузи и других блюд

  • 400 Вт

  • Пластиковый кувшин 1,5 л

  • 2 режима скорости и импульсный режим

  • ProBlend 4

Мощный мотор 400 Вт

Мощный мотор 400 Вт

Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.

Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!

Ударопрочный пластиковый кувшин

Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

13

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

08/11/2017

Україна

Україна

Отличный дизайн, удобный в использовании

Месяц назад приобрела данный блендер у партнера производителя и очень довольна своим выбором! Все самые нужные функции работают безупречно, правда, немного пришлось посидеть над инструкцией и изучить все тонкости работы с блендером. Функционал достаточно широкий, можно готовить любые йогурты, коктейли, смузи, супы-пюре и т.д. Также приятно удивила возможность спрятать шнур под корпус блендера, что очень актуально для экономии места. Чаша блендера изготовлена из очень плотного пластика, поэтому придется приложить много усилий, чтобы ее разбить) Цена, как по мне, разумная. Может, кому-то будет маловато функций, но как на свою стоимость в использовании в домашних условиях блендер отличный. В дизайн моей светлой кухни блендер вписался великолепно. В общем, очень хороший товар. Однозначно рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер

24/01/2021

Україна

Україна

Отличный блендер

Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Отличный блендер!

Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую

Плюсы

Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2100/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2100/00 Блендер

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