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Больше не доступен
400 Вт
Пластиковый кувшин 1,5 л
2 режима скорости и импульсный режим
ProBlend 4
Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.
Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!
Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.
4.7
из 5
13
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Inna1711
08/11/2017
Україна
Отличный дизайн, удобный в использовании
Месяц назад приобрела данный блендер у партнера производителя и очень довольна своим выбором! Все самые нужные функции работают безупречно, правда, немного пришлось посидеть над инструкцией и изучить все тонкости работы с блендером. Функционал достаточно широкий, можно готовить любые йогурты, коктейли, смузи, супы-пюре и т.д. Также приятно удивила возможность спрятать шнур под корпус блендера, что очень актуально для экономии места. Чаша блендера изготовлена из очень плотного пластика, поэтому придется приложить много усилий, чтобы ее разбить) Цена, как по мне, разумная. Может, кому-то будет маловато функций, но как на свою стоимость в использовании в домашних условиях блендер отличный. В дизайн моей светлой кухни блендер вписался великолепно. В общем, очень хороший товар. Однозначно рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер
24/01/2021
Україна
Отличный блендер
Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2103/00 Блендер
Tanushka84
20/08/2020
Україна
Отличный блендер!
Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую
Плюсы
Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2100/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2100/00 Блендер