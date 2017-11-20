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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Больше не доступен

Avance CollectionБлендер

HR2195/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Максимально однородные смеси без комочков

Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.

Посмотреть все преимущества

Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

Максимально однородные смеси без комочков

  • 900 Вт

  • Стеклянный кувшин 2 л

  • с лопаткой

  • ProBlend 6

Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

Простота очистки благодаря съемному ножевому блоку

Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями

Запрограммированная функция дробления льда

Запрограммированная функция дробления льда

Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
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20/11/2017

Україна

Україна

Дуже потрібна річ

Купляли через його потужність і скляну чашу. Перед тим був блендер з пластиковою чашою, яка при щоденному використанні стала матовою. Користуємось близько року майже щодня, дітям коктейлі, смузі, а чаша як нова.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR2195/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR2195/00 Блендер

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Примечания

  1. По сравнению с моделью HR2094 — лидером линейки блендеров Philips