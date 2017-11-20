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Больше не доступен
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.
900 Вт
Стеклянный кувшин 2 л
с лопаткой
ProBlend 6
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Простота чистки благодаря съемному блоку с лезвиями
Мотор работает в заданной последовательности, позволяя дробить лед одним нажатием кнопки
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Vaska
20/11/2017
Україна
Дуже потрібна річ
Купляли через його потужність і скляну чашу. Перед тим був блендер з пластиковою чашою, яка при щоденному використанні стала матовою. Користуємось близько року майже щодня, дітям коктейлі, смузі, а чаша як нова.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR2195/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR2195/00 Блендер
По сравнению с моделью HR2094 — лидером линейки блендеров Philips