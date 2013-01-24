Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.