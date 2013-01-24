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Series 5000

Блендер

HR2224/00
Общая оценка / 5
  • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее
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    Series 5000 Блендер

    HR2224/00
    Общая оценка / 5

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

    Series 5000 Блендер

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

    Series 5000 Блендер

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный результат вдвое быстрее

      Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

      • Технология ProBlend Crush
      Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

      Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

      Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

      Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

      Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

      Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

      Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

      Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

      В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

      Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

      Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

      Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок упрощает процедуру его очистки. Все съемные части также можно мыть в посудомоечной машине.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

      Новый большой кувшин с внутренними ребрами

      Новый большой кувшин с внутренними ребрами

      Этот инновационный кувшин с внутренними ребрами обеспечивает оптимальный поток ингредиентов для идеального смешивания.

      2 года гарантии во всех странах

      На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

      Импульсный режим для достижения однородной консистенции

      Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Кувшин

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • 3 + импульсный
        • 3 фиксированных режима скорости
        Тип крышки
        Съемная
        Blade
        4-конечный нож
        Интерфейс выбора скорости
        Поворотный переключатель

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        800  Вт
        Емкость
        2  л
        Рабочая емкость кувшина
        1,5  л
        Длина шнура
        0,09  м

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        180x167x408  миллиметра
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        200x336x276  миллиметра
        Вес изделия
        2,09  кг
        Вес, включая упаковку
        2,82  кг

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Пластик (SAN)
        Материал основного корпуса
        Металлическая отделка, пластик

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