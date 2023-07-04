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Больше не доступен

Series 5000Блендер

HR2224/00

4.8

| (16) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Идеальный результат вдвое быстрее

Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

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Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

Идеальный результат вдвое быстрее

  • 800 Вт

  • Максимальный объем чаши 1,5 л

  • Технология ProBlend Crush

  • 3 режима скорости

  • Инновационный дизайн большой ребристой чаши

2 года гарантии во всех странах

2 года гарантии во всех странах

На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.8

из 5

16

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
1

04/07/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Все чудово, як і є у Філіпса

Сподобалось все. Замовлення, доставка, обслуговування, відповідь на запитання...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2023-06-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2023-06-04

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова якість та ціна відповідна

Дуже якісне та корисне обладнання, 10 з 10. Рекомендую Всім придбавати.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2021-07-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2021-07-09

29/06/2021

Україна

Україна

Виріб має багато функцій

Спробували вже і коктелі молочні, і смузі, і пюре. Дітям дуже сподобалось. Став нашим улюбленцем на кухні. Швидко, смачно а головне корисно.

Плюсы

Рекомендую сім'ям з дітками незамінний на кухні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2020-05-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2020-05-29

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