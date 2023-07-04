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Больше не доступен
Идеальный результат вдвое быстрее
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
800 Вт
Максимальный объем чаши 1,5 л
Технология ProBlend Crush
3 режима скорости
Инновационный дизайн большой ребристой чаши
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
4.8
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
OBZHORA
04/07/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Все чудово, як і є у Філіпса
Сподобалось все. Замовлення, доставка, обслуговування, відповідь на запитання...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2023-06-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2023-06-04
Odessa 55
09/11/2021
Україна
Чудова якість та ціна відповідна
Дуже якісне та корисне обладнання, 10 з 10. Рекомендую Всім придбавати.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2021-07-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2021-07-09
ovseikoal
29/06/2021
Україна
Виріб має багато функцій
Спробували вже і коктелі молочні, і смузі, і пюре. Дітям дуже сподобалось. Став нашим улюбленцем на кухні. Швидко, смачно а головне корисно.
Плюсы
Рекомендую сім'ям з дітками незамінний на кухні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2020-05-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2020-05-29