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Больше не доступен
650 Вт
Технология ProMix
1 режим скорости
Большой измельчитель – 1 л, компактный измельчитель – 300мл
Венчик + мерный стакан
Мощный мотор 650 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
С компактным аксессуаром-измельчителем вы сможете легко шинковать зелень, дробить орехи и шоколад, резать сыр и лук.
4.3
из 5
39
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Ministrelia
28/12/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Borsuk
10/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий прилад
Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе
Плюсы
Якiсть
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix