Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Daily Collection

Ручной блендер с технологией ProMix

HR2546/00
Общая оценка / 5
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
    -{discount-value}

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2546/00
    Общая оценка / 5

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-blender

      Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

      Легко готовьте полезные домашние блюда каждый день

      • Удобно
      • Easy
      • Мощный
      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд

      Насадка, предотвращающая разбрызгивание

      Насадка, предотвращающая разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Эргономичный дизайн

      Эргономичный дизайн

      Прочная конструкция и эргономичный дизайн обеспечивают удобство использования

      Современная технология смешивания ProMix

      Современная технология смешивания ProMix

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Извлечение нажатием одной кнопки

      Извлечение нажатием одной кнопки

      Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.

      Турборежим для дополнительной мощности

      Турборежим для дополнительной мощности

      Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты одним нажатием кнопки

      Измельчитель размера XL

      Измельчитель XL для приготовления вкусных соусов и салатов, дробления фруктов и большого количества мяса

      Двойной венчик

      Создавайте завтраки и выпечку нового уровня с нашим двойным венчиком. Он идеально подойдет для создания теста для вкусных и пышных блинчиков, кексов, соусов и многого другого.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Измельчитель размера XL
        • Двойной венчик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Режим скорости
        2 (включая турборежим)

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        700  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Пластик
        Материал насадки
        Металл

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться