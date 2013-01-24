Полезные смузи всего за 30 секунд
Наслаждайтесь простым приготовлением смузи, шейков, соусов и даже холодных коктейлей. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией позволяют смешивать всего за 30 секунд и наслаждаться полезными напитками прямо в пути. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полезные смузи всего за 30 секунд
Наслаждайтесь простым приготовлением смузи, шейков, соусов и даже холодных коктейлей. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией позволяют смешивать всего за 30 секунд и наслаждаться полезными напитками прямо в пути. Узнать обо всех преимуществах
Полезные смузи всего за 30 секунд
Наслаждайтесь простым приготовлением смузи, шейков, соусов и даже холодных коктейлей. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией позволяют смешивать всего за 30 секунд и наслаждаться полезными напитками прямо в пути. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полезные смузи всего за 30 секунд
Наслаждайтесь простым приготовлением смузи, шейков, соусов и даже холодных коктейлей. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией позволяют смешивать всего за 30 секунд и наслаждаться полезными напитками прямо в пути. Узнать обо всех преимуществах
Создавать смеси стало проще, чем когда-либо. Легко смешивайте любимые ингредиенты всего за 30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и крестообразному лезвию.
Что бы вы ни готовили — овощные соусы или полезные смузи — мини-блендер справится с любой задачей. Измельчайте и дробите любые, даже самые твердые ингредиенты — от киви до кубиков льда.
Благодаря компактному и современному дизайну вы можете хранить мини-блендер на рабочем кухонном столе и не тратить время на его поиски в те дни, когда у вас много дел.
Оцените удобство использования съемных аксессуаров, которые можно мыть в посудомоечной машине.
Управляйте скоростью измельчения с двумя кнопками выбора скорости и всегда готовьте идеальные смузи.
Любителям активного образа жизни понравится возможность готовить и брать с собой полезные смузи каждый день. Смешивайте ингредиенты прямо в стакане и берите полезные смузи в дорогу.
Поддерживать блендер в идеальном состоянии очень легко. Крестообразное лезвие после использования можно извлечь из емкости блендера и быстро очистить.
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Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн
Отделка
Вес и габариты
Страна изготовления
Обслуживание
Забота об окружающей среде