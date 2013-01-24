Высокая мощность и удобное использование
Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится! Узнать обо всех преимуществах
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Высокая мощность и удобное использование
Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится! Узнать обо всех преимуществах
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл) для обработки большого количества мяса, зелени, орехов, сыра, шоколада и лука всего за несколько секунд.
Технология ProMix ручного блендера Philips была разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета. Усовершенствованная технология обеспечивает большую однородность и скорость смешивания. Уникальная технология ProMix — это треугольная форма насадки, которая гарантирует идеальную консистенцию супов и смузи.
Благодаря 25 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Надежный мотор мощностью 700 Вт для обработки любых ингредиентов.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Дизайн
Отделка