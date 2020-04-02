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Больше не доступен
Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).
Обработка до 1,7 кг в минуту.
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4.8
из 5
28
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Vadim1505
02/04/2020
Україна
Цена - качество
Хорошая мясорубка, баранину, телятину крутит на Ура! Куча различных насадок. Сок томатный выходит обалденный, есть специальная насадка. Колбасы домашнии чинили, выходит супер. Спасибо консультанту, не обдурил)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Ket55
06/02/2018
Україна
Разнообразные, отличные функции
Пользуюсь мясорубкой Fhilips HR2714/30 уже год. Все работает отлично. Пользуюсь довольно часто терками, делала томатный сок, очень удобно делать колбаски. Все делает быстро и легко. Одно не удобно что не собирается шнур и невозможно купить запчасти к этой модели - это нож и решетки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
obana
28/08/2017
Україна
Многофункциональная мясорубка!
эта мясорубка у меня совсем недавно, но за лето мы успели раззнакомиться с ней - она отлично крутит мясо на фарш (единственное "но" - мясорубка потребует от вас предварительной зачистки от жил), еще бонусом к ней в комплекте идут две пластиковые насадки-для томатного сока и для колбасок. Насадка для томатного сока справляется круче соковыжималки - отход минимален и сухой-сухой, она выдавит всю влагу из томата, которая там только есть). Муж пробовал начинять колбаски - обжарили их на гриле и красота! А главное - натурально - ты точно знаешь что в той колбаске внутри)) Наше знакомство только началось, но мы уже крепко подружились. - Рекомендую и Вам такую помощницу!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30