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Больше не доступен

HR2714/30

HR2714/30

4.8

| (28) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

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Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).

Обработка до 1,7 кг в минуту

Обработка до 1,7 кг в минуту

Обработка до 1,7 кг в минуту.

2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

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Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

28

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

1

02/04/2020

Україна

Україна

Цена - качество

Хорошая мясорубка, баранину, телятину крутит на Ура! Куча различных насадок. Сок томатный выходит обалденный, есть специальная насадка. Колбасы домашнии чинили, выходит супер. Спасибо консультанту, не обдурил)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

06/02/2018

Україна

Україна

Разнообразные, отличные функции

Пользуюсь мясорубкой Fhilips HR2714/30 уже год. Все работает отлично. Пользуюсь довольно часто терками, делала томатный сок, очень удобно делать колбаски. Все делает быстро и легко. Одно не удобно что не собирается шнур и невозможно купить запчасти к этой модели - это нож и решетки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

28/08/2017

Україна

Україна

Многофункциональная мясорубка!

эта мясорубка у меня совсем недавно, но за лето мы успели раззнакомиться с ней - она отлично крутит мясо на фарш (единственное "но" - мясорубка потребует от вас предварительной зачистки от жил), еще бонусом к ней в комплекте идут две пластиковые насадки-для томатного сока и для колбасок. Насадка для томатного сока справляется круче соковыжималки - отход минимален и сухой-сухой, она выдавит всю влагу из томата, которая там только есть). Муж пробовал начинять колбаски - обжарили их на гриле и красота! А главное - натурально - ты точно знаешь что в той колбаске внутри)) Наше знакомство только началось, но мы уже крепко подружились. - Рекомендую и Вам такую помощницу!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

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