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Мясорубка

HR2725
Общая оценка / 5
  • Мощная и универсальная Мощная и универсальная Мощная и универсальная
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    Мясорубка

    HR2725
    Общая оценка / 5

    Мощная и универсальная

    Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мясорубка

    Мощная и универсальная

    Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах

    Мощная и универсальная

    Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мясорубка

    Мощная и универсальная

    Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная и универсальная

      Мотор мощностью 1300 Вт, 7 насадок

      • CEE
      Мясорубка в комплекте

      Мясорубка в комплекте

      Мощный мотор, перерабатывающий 1,5 кг мяса в минуту.

      Решетки с крупными (8 мм) и мелкими (4 мм) отверстиями

      Решетки с крупными (8 мм) и мелкими (4 мм) отверстиями

      2 решетки высокого качества для измельчения мяса, рыбы и птицы.

      Насадки для тонких (12 мм) и толстых (22 мм) сосисок

      2 насадки для изготовления тонких и толстых сосисок.

      Диск для лапши и диск для спагетти

      2 диска для простого изготовления свежей лапши и спагетти.

      Включает штамп для печенья

      Штамп для приготовления печенья 3 разных форм.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1  м
        Плавкий предохранитель, предотвращающий возгорание устройства
        Да
        Универсальный мотор, подавление помех телевизора и радио
        Да
        Тип шнура
        шнур двойной изоляции с литой вилкой
        Входная мощность
        230 В, 50 Гц

      • Аксессуары

        Металлический диск для мелкой шинковки
        4 мм
        Металлический диск для крупной шинковки
        8 мм
        Маленький вал для сосисок
        12 мм
        Большой вал для сосисок
        22 мм
        Диск для лапши
        Да
        Диск для спагетти
        Да
        Штырек для очистки диска для макарон
        Да
        Стакан блендера (1,5 л)
        Да

      • Питание

        Номинальная мощность
        250  Вт
        Максимальная мощность (заблокированный мотор)
        1300  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Яркий белый с оранжевыми и желтыми вставками
        Место для размещения емкости высотой 11 см для подачи мяса
        Да
        Шарнирная ручка для удобства переноски
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Дизайн и отделка

        Лоток ABS, валы для сосисок, корпус и штамп для печения
        Да
        Труба мясорубки и шнек из алюминиевых сплавов
        Да
        Режущий нож из литой стали сплава L40H
        Да
        Металлокерамический диск для шинковки 2F 0000
        Да
        Пластиковые диски для макарон и очиститель для них
        Да

      • Страна изготовления

        Польша
        Да

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