Мощная и универсальная
Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная и универсальная
Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах
Мощная и универсальная
Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная и универсальная
Простая переработка до 1,5 кг мяса в минуту, изготовление сосисок двух размеров, а также домашней лапши и печенья различной формы. Узнать обо всех преимуществах
Мощный мотор, перерабатывающий 1,5 кг мяса в минуту.
2 решетки высокого качества для измельчения мяса, рыбы и птицы.
2 насадки для изготовления тонких и толстых сосисок.
2 диска для простого изготовления свежей лапши и спагетти.
Штамп для приготовления печенья 3 разных форм.
Технические характеристики
Аксессуары
Питание
Дизайн
Дизайн и отделка
Страна изготовления