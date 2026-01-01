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  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок

Больше не доступен

Daily CollectionСоковыжималка для цитрусовых

HR2737/70

Легко готовит свежевыжатый сок

С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время.

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Компактная соковыжималка для цитрусовых: можно мыть в посудомоечной машине

Легко готовит свежевыжатый сок

  • 0,4 л

  • 25 Вт

  • Функция Auto Reverse

  • Отделение для хранения шнура

Отделение для хранения шнура

Отделение для хранения шнура

Небольшой размер и компактный дизайн

Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

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