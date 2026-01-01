Легко готовит свежевыжатый сок

С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время.