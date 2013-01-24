Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Daily Collection

Соковыжималка для цитрусовых

HR2737/70
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок
    -{discount-value}

    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2737/70
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все citrus-juicer

      Легко готовит свежевыжатый сок

      Компактная соковыжималка для цитрусовых: можно мыть в посудомоечной машине

      • 0,4 л
      • 25 Вт
      • Функция Auto Reverse
      • Отделение для хранения шнура
      Кувшин для сока объемом 400 мл

      Кувшин для сока объемом 400 мл

      Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с голубым оттенком
        Материал корпуса
        Полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Полипропилен

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина
        0,4  л
        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        25  Вт
        напряжение
        220–240  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться