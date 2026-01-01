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Больше не доступен
HR2737/70
Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время.
0,4 л
25 Вт
Функция Auto Reverse
Отделение для хранения шнура
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
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