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  • Легко готовит свежевыжатый сок
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  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
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  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок
  • Легко готовит свежевыжатый сок

Больше не доступен

Daily CollectionСоковыжималка для цитрусовых

HR2738/00

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этой соковыжималки для цитрусовых можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от мытья вручную и экономит время.
Посмотреть все преимущества

Можно мыть в посудомоечной машине, компактная конструкция

Легко готовит свежевыжатый сок

  • 0,5 л

  • 25 Вт

  • Функция Auto Reverse

  • Отделение для хранения шнура

В комплект входит кувшин для сока емкостью 500 мл

В комплект входит кувшин для сока емкостью 500 мл

Большой кувшин для сока емкостью 500 мл

новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

Отделение для хранения шнура

Отделение для хранения шнура

Возможность экономии места благодаря удобной системе смотки сетевого шнура под корпусом.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
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28/08/2017

Україна

Україна

Оптимальна для своего сегмента

Этот цитрус-пресс купили прошлой зимой-когда апельсонов валом, а они просто вянут в вазе. Работает достаточно тихо, в сравнении с аналогами, очень простая конструкция-мыть-разбирать-сможет и ребенок. Для меня стала находкой - такого количества цитрусов не съешь в сутки- а в виде фреша-запросто идёт! Люблю пить разные миксы - с грейпфрутом, лимоном, лаймом. Словом-это способ заправить себя здоровьем и витаминами еще и с удовольствием для самого себя! И да, ее можно мыть в посудомоечной машине. Отличная!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

01/08/2017

Україна

Україна

Отличная соковыжималка, никаких нареканий.

Покупкой очень довольна. Теперь каждое утро вся семья пьет апельсиновый фреш. Приготовление сока для троих занимает минуты две, а мытье соковыжималки не более минуты. Весьма удобна в использовании и очень проста в управлении. Детали выглядят прочными.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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