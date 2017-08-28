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Больше не доступен
0,5 л
25 Вт
Функция Auto Reverse
Отделение для хранения шнура
Большой кувшин для сока емкостью 500 мл
новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание
Возможность экономии места благодаря удобной системе смотки сетевого шнура под корпусом.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
28/08/2017
Україна
Оптимальна для своего сегмента
Этот цитрус-пресс купили прошлой зимой-когда апельсонов валом, а они просто вянут в вазе. Работает достаточно тихо, в сравнении с аналогами, очень простая конструкция-мыть-разбирать-сможет и ребенок. Для меня стала находкой - такого количества цитрусов не съешь в сутки- а в виде фреша-запросто идёт! Люблю пить разные миксы - с грейпфрутом, лимоном, лаймом. Словом-это способ заправить себя здоровьем и витаминами еще и с удовольствием для самого себя! И да, ее можно мыть в посудомоечной машине. Отличная!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
alkawarit1102
01/08/2017
Україна
Отличная соковыжималка, никаких нареканий.
Покупкой очень довольна. Теперь каждое утро вся семья пьет апельсиновый фреш. Приготовление сока для троих занимает минуты две, а мытье соковыжималки не более минуты. Весьма удобна в использовании и очень проста в управлении. Детали выглядят прочными.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Соковыжималка для цитрусовых
Герда
26/10/2021
Україна
Для лучших завтраков
С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес