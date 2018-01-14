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Больше не доступен
350 Вт
0,6 л
Бутылочка On the Go
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.
Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
MARWIN
14/01/2018
Україна
У этого продукта отличные функции
Очень довольны, кухня не большая , хранить удобно, работает отлично, очень быстро моется, недостатков не нашел, реально класный.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер
mulssfa
25/08/2017
Україна
всем доволен блендер просто чудо!
Компактный, надежный, легко моется. Разбивает даже виноградные косточки Занимает мало места
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер
Kitty26
13/11/2019
Україна
Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.
Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер