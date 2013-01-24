Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах
Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.
Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!
Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.
Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.
Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары