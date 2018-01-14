Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.