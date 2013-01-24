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Daily Collection

Мини-блендер

HR2872/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
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    Daily Collection Мини-блендер

    HR2872/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

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      Увлекательно, свежо и быстро

      Компактный блендер со съемной бутылочкой On The Go

      • 350 Вт
      • 0,6 л
      • Бутылочка On the Go
      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Блендер мощностью 350 Вт

      Блендер мощностью 350 Вт

      Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.

      Удобная дорожная бутылка

      Удобная дорожная бутылка

      Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

      Ударопрочный стакан блендера

      Ударопрочный стакан блендера

      Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

      Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.

      Съемный ножевой блок блендера

      Съемный ножевой блок блендера

      Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Красный с белым
        Материал, из которого изготовлены ножи
        Нержавеющая сталь
        Материал бутылочки
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Съемный ножевой блок
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Питание
        350  Вт
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220—240 В
        Вместимость кувшина блендера
        0,6  л
        Емкость бутылочки
        0,6  л

      • Аксессуары

        Дорожная бутылочка
        Да

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