КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро
  • Увлекательно, свежо и быстро

Больше не доступен

Daily CollectionМини-блендер

HR2872/00

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!
Посмотреть все преимущества

Компактный блендер со съемной бутылочкой On The Go

Увлекательно, свежо и быстро

  • 350 Вт

  • 0,6 л

  • Бутылочка On the Go

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Блендер мощностью 350 Вт

Блендер мощностью 350 Вт

Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.

Удобная дорожная бутылка

Удобная дорожная бутылка

Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/01/2018

Україна

Україна

У этого продукта отличные функции

Очень довольны, кухня не большая , хранить удобно, работает отлично, очень быстро моется, недостатков не нашел, реально класный.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер

25/08/2017

Україна

Україна

всем доволен блендер просто чудо!

Компактный, надежный, легко моется. Разбивает даже виноградные косточки Занимает мало места

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2872/00 Мини-блендер

13/11/2019

Україна

Україна

Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.

Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.