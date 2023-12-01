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Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Блендер
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Выбирайте из 3 режимов скорости для мягких и твердых ингредиентов либо используйте импульсный режим для повышения мощности, когда это необходимо.
Снимите ножевой блок с кувшина блендера и помойте его вручную или в посудомоечной машине.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.
Очистка стала проще с режимом ручной очистки. Больше никакого оттирания губкой!
Большой 2-литровый кувшин с рабочей емкостью 1,5 литра позволит за раз готовить смузи на всю семью.
Откройте для себя целый мир вкусных рецептов! В нашем приложении NutriU вы найдете вкусные напитки, супы, соусы и многое другое, а также советы и руководства по работе с блендером.
на 25% эффективнее измельчение* до однородной текстуры напитков, супов, соусов и других блюд благодаря увеличенной мощности до 1000 Вт
Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.
Лезвия из нержавеющей стали легко дробят и равномерно смешивают.
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