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    5000 Series

    Блендер

    HR3020/20
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
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      5000 Series Блендер

      HR3020/20
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Блендер

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Блендер

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже плотные фрукты и овощи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1000 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

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        5000 Series

        5000 Series

        Блендер

        - {discount-value}

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        Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

        На 25 % мощнее* благодаря технологии ProBlend Plus

        • Технология ProBlend Plus
        • Мотор ProBlend Plus 1000 Вт
        3 скорости и импульсный режим для управления смешиванием

        3 скорости и импульсный режим для управления смешиванием

        Выбирайте из 3 режимов скорости для мягких и твердых ингредиентов либо используйте импульсный режим для повышения мощности, когда это необходимо.

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Снимите ножевой блок с кувшина блендера и помойте его вручную или в посудомоечной машине.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Простая очистка без оттирания губкой

        Простая очистка без оттирания губкой

        Очистка стала проще с режимом ручной очистки. Больше никакого оттирания губкой!

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Большой 2-литровый кувшин с рабочей емкостью 1,5 литра позволит за раз готовить смузи на всю семью.

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Откройте для себя целый мир вкусных рецептов! В нашем приложении NutriU вы найдете вкусные напитки, супы, соусы и многое другое, а также советы и руководства по работе с блендером.

        Технология ProBlend Plus

        Технология ProBlend Plus

        на 25% эффективнее измельчение* до однородной текстуры напитков, супов, соусов и других блюд благодаря увеличенной мощности до 1000 Вт

        Кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.

        Лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Лезвия из нержавеющей стали легко дробят и равномерно смешивают.

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            • *по сравнению с HR2224
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