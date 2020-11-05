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300 Вт
5 скоростей + турборежим
Венчики и крюки для теста
Облегченные
Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за меньшее время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.
Выбирайте одну из 5 настроек скорости для конкретной задачи.
5.0
из 5
39
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
05/11/2020
Україна
Хорошая вещь
Удобная чаша, крутится, крепкое крепление, турборежим очень удобно включил и пошёл заниматься своими делами
Плюсы
Хорошо взбивает
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5000 Series HR3750/00 Миксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5000 Series HR3750/00 Миксер
Kitty_Corner
29/07/2020
Україна
Идеальный миксер для домашнего использования!!!
Миксер покорил своим дизайном, функциональностью и удобством в использовании. Венчики и крюки легко вставляются и одновременно выходят одним нажатием кнопки, очень легко очищаются под проточной водой. Венчики с плоскими гранями идеально взбивают белок всего за 2,5 мин на 4 скорости. Крюки для теста делают тесто идеально однородным меньше чем за 2 мин на 2 скорости. Турбо-кнопка идеально справляется с густой консистенцией теста. Миксер очень легкий, не нагревается при использовании. Корпус миксера имеет очень красивый глянцевый беловато-телесный оттенок. Венчики создают красивые фигуры при вращении. В крюках для теста предусмотрена левая и правая половина для предотвращения их запутывания. Шнур достаточной длинны. Очень рекомендую данный миксер!!!
Плюсы
Красивый дизайн, функциональность и удобство в использовании
Минусы
Недостатков не обнаружила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips серии 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips серии 3000
Яся Б
28/11/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью