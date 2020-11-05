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Все серии

  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко

Серия 3000Миксер Philips серии 3000

HR3705/00

5
| (39) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс.
Посмотреть все преимущества

Легкая конструкция и быстрые конусообразные венчики

Пышное и однородное тесто — это легко

  • 300 Вт

  • 5 скоростей + турборежим

  • Венчики и крюки для теста

  • Облегченные

Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*

Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за меньшее время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.

Мощный мотор 300 Вт

5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

Выбирайте одну из 5 настроек скорости для конкретной задачи.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

39

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Хорошая вещь

Удобная чаша, крутится, крепкое крепление, турборежим очень удобно включил и пошёл заниматься своими делами

Плюсы

Хорошо взбивает

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5000 Series HR3750/00 Миксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5000 Series HR3750/00 Миксер

29/07/2020

Україна

Україна

Идеальный миксер для домашнего использования!!!

Миксер покорил своим дизайном, функциональностью и удобством в использовании. Венчики и крюки легко вставляются и одновременно выходят одним нажатием кнопки, очень легко очищаются под проточной водой. Венчики с плоскими гранями идеально взбивают белок всего за 2,5 мин на 4 скорости. Крюки для теста делают тесто идеально однородным меньше чем за 2 мин на 2 скорости. Турбо-кнопка идеально справляется с густой консистенцией теста. Миксер очень легкий, не нагревается при использовании. Корпус миксера имеет очень красивый глянцевый беловато-телесный оттенок. Венчики создают красивые фигуры при вращении. В крюках для теста предусмотрена левая и правая половина для предотвращения их запутывания. Шнур достаточной длинны. Очень рекомендую данный миксер!!!

Плюсы

Красивый дизайн, функциональность и удобство в использовании

Минусы

Недостатков не обнаружила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips серии 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips серии 3000

28/11/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

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      Примечания

      1. Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью