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  • Пышное и однородное тесто — это легко
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  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко
  • Пышное и однородное тесто — это легко

Больше не доступен

Daily CollectionМиксер Philips Daily Collection

HR3705/10

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс.
Посмотреть все преимущества

Легкая конструкция и быстрые конусообразные венчики

Пышное и однородное тесто — это легко

  • 300 Вт

  • 5 скоростей + турборежим

  • Плоские венчики и крюки для теста

  • Облегченные

Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*

Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за меньшее время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.

Фиксатор шнура для аккуратного хранения

Фиксатор шнура для аккуратного хранения

Для аккуратного хранения шнур можно обернуть вокруг прибора и закрепить с помощью фиксатора.

Аксессуары из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине

В комплект миксера входит две пары высококачественных венчиков из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Супер зручний у використанні

Спочатку сподобався колір, а пізніше і сам пристрій. Зручний у використанні , гарний і приємний корпус , пластик теж якісний на вигляд.

Плюсы

Форма вигляд

Минусы

Кольорів не має на вибір багато

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2020-10-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2020-10-09

26/10/2021

Україна

Україна

Простой, надежный миксер

Купили такой миксер около года назад. При покупке обращали внимание на качество сборки, мощность, комплектацию , ну и соответственно на производителя. Так как в белом цвете миксера не было в наличии - выбор остановился на модели в черном цвете. Черный цвет оказался немного маркий, но ,благодаря глянцу, разводы легко стирались. Комплектация стандартная и для выполнения своих функций вполне достаточная, порадовали нержавеющие венчики. То же самое можно сказать и о мощности, 300 Ватт оказалось вполне достаточно для комфортной работы. За все это время миксер зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Плюсы

Производитель, сборка, гарантия

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2021-04-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2021-04-26

12/12/2018

Україна

Україна

Якість міксера чудова.

Дякую працівникам магазина за оперативність. Магазин та товар рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

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      Примечания

      1. Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью