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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
300 Вт
5 скоростей + турборежим
Плоские венчики и крюки для теста
Облегченные
Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за меньшее время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.
Для аккуратного хранения шнур можно обернуть вокруг прибора и закрепить с помощью фиксатора.
В комплект миксера входит две пары высококачественных венчиков из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
neidnNata
09/11/2021
Україна
Супер зручний у використанні
Спочатку сподобався колір, а пізніше і сам пристрій. Зручний у використанні , гарний і приємний корпус , пластик теж якісний на вигляд.
Плюсы
Форма вигляд
Минусы
Кольорів не має на вибір багато
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2020-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2020-10-09
yurec5757
26/10/2021
Україна
Простой, надежный миксер
Купили такой миксер около года назад. При покупке обращали внимание на качество сборки, мощность, комплектацию , ну и соответственно на производителя. Так как в белом цвете миксера не было в наличии - выбор остановился на модели в черном цвете. Черный цвет оказался немного маркий, но ,благодаря глянцу, разводы легко стирались. Комплектация стандартная и для выполнения своих функций вполне достаточная, порадовали нержавеющие венчики. То же самое можно сказать и о мощности, 300 Ватт оказалось вполне достаточно для комфортной работы. За все это время миксер зарекомендовал себя только с положительной стороны.
Плюсы
Производитель, сборка, гарантия
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2021-04-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2021-04-26
Михайло
12/12/2018
Україна
Якість міксера чудова.
Дякую працівникам магазина за оперативність. Магазин та товар рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью