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Больше не доступен
450 Вт
5 скоростей + турборежим
Светло-серый
Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция
Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.
Различные режимы позволяют легче достигать нужного результата при смешивании.
4.8
из 5
23
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Alina1567
17/06/2021
Україна
Очень крутой
Миксер очень классный и очень тихий и легкий как для девушки это очень главное и сливки очень классно сбывает мне очень понравился и даже на подарок своим знакомым заказала
Плюсы
Он легкий и тихий
Минусы
Немае
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 5000 HR3740/00 Миксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 5000 HR3740/00 Миксер
Agneshka
28/01/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Супер міксер!!!
Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Marusyna
09/11/2021
Україна
Досить міцна модель
Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)
Плюсы
Якість
Минусы
Тяжкий порівняно з іншими фірмами
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью