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Все серии

  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

Больше не доступен

Серия 5000Миксер

HR3740/00

4.8
| (23) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.
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До 25 % быстрее* благодаря мощному мотору 450 Вт

Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

  • 450 Вт

  • 5 скоростей + турборежим

  • Светло-серый

Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция

Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

5 режимов скорости для точного управления

5 режимов скорости для точного управления

Различные режимы позволяют легче достигать нужного результата при смешивании.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

23

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

3
1

17/06/2021

Україна

Україна

Очень крутой

Миксер очень классный и очень тихий и легкий как для девушки это очень главное и сливки очень классно сбывает мне очень понравился и даже на подарок своим знакомым заказала

Плюсы

Он легкий и тихий

Минусы

Немае

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 5000 HR3740/00 Миксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 5000 HR3740/00 Миксер

28/01/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Супер міксер!!!

Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Досить міцна модель

Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)

Плюсы

Якість

Минусы

Тяжкий порівняно з іншими фірмами

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HR3740/00 Міксер

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      Примечания

      1. Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью