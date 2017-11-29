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Больше не доступен
450 Вт
5 скоростей + турборежим
Электропривод, чаша 3 л
Светло-серый
Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция
Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.
Благодаря специальной форме чаши, конусообразные насадки для взбивания гарантируют наилучшие результаты смешивания.
4.7
из 5
23
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Kelli23
29/11/2017
Україна
Дуже хороший та функціональний міксер
Користуюсь даною моделью уже давно. Працює добре, дуже зручний у використанні, особливо добре що є чаша. 5 режимів та турборежим працюють добре. Є присоски щоб не ковзав по поверхні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Ruslan119211
21/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Потужний міксер
Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью