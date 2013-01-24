  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Viva Collection

    Миксер

    HR3745/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
      -{discount-value}
    • Play Pause
    • Play Pause

      Viva Collection Миксер

      HR3745/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

      Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Миксер

      Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

      Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

      Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

      Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Миксер

      Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

      Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Миксер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Viva Collection

        Viva Collection

        Миксер

        Итого:

        Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

        До 25 % быстрее* благодаря мощному мотору 450 Вт

        • 450 Вт
        • 5 скоростей + турборежим
        • Электропривод, чаша 3 л
        • Светло-серый
        Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

        Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

        Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция

        Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

        Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

        Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

        Однородное смешивание для воздушного теста

        Однородное смешивание для воздушного теста

        Благодаря специальной форме чаши, конусообразные насадки для взбивания гарантируют наилучшие результаты смешивания.

        Чаша 3 л с электроприводом для тщательного смешивания

        Чаша 3 л с электроприводом для тщательного смешивания

        Чаша с электроприводом вращается, обеспечивая более тщательное смешивание.

        Кнопка для простого отсоединения насадок

        Кнопка для простого отсоединения насадок

        Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.

        Ножки на присосках для устойчивости

        Ножки на присосках для устойчивости

        Миксер с подставкой и чашей крепится к поверхности с помощью ножек на присосках, что обеспечивает хорошую устойчивость.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай
          Количество скоростей
          5 + турборежим
          В комплекте
          • Насадка с двумя венчиками
          • Насадка для замешивания теста
          Функции устройства
          • Отделение для хранения шнура
          • Переключатель включение/выключение
          • Турборежим
          Цвет панели управления
          Светло-серый
          Длина шнура
          1,2 m
          Объем
          3 л
          Мощность
          450 W
          цвет
          Белый
          Частота
          50/60 Hz

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик ABS
          Материал аксессуаров
          Нержавеющая сталь

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Взбивание 4 белков, сравнение с предыдущей моделью

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips