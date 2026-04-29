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5000 Series Миксер
Больше не доступен
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HR3750/00
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Mixer HR3750/00 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Mixer
Все (2)
Можно ли приготовить тесто для торта с помощью насадки-миксера Philips?
Как следует чистить прибор?
Не удается вставить венчики/крюки для теста в миксер
Не удается извлечь венчики или крюки для теста из миксера Philips
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