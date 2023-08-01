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    Philips 5000 series

    Мощный ручной миксер 500 Вт

    HR3781/20
    Общая оценка / 5
    • 3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер 3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер 3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер
      -{discount-value}

      Philips 5000 series Мощный ручной миксер 500 Вт

      HR3781/20
      Общая оценка / 5

      3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

      Этот ручной миксер 3 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадками блендера и измельчителя, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах

      Philips 5000 series Мощный ручной миксер 500 Вт

      3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

      Этот ручной миксер 3 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадками блендера и измельчителя, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах

      3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

      Этот ручной миксер 3 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадками блендера и измельчителя, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах

      Philips 5000 series Мощный ручной миксер 500 Вт

      3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

      Этот ручной миксер 3 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадками блендера и измельчителя, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах

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        Philips 5000 series

        Philips 5000 series

        Мощный ручной миксер 500 Вт

        - {discount-value}

        Итого:

        3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

        Защита от разбрызгивания, длинный стержень

        • Мощный мотор 500 Вт
        • Насадка ручной блендер
        • Измельчитель
        • Удобное хранение в стакане
        • Выпечка без разбрызгивания
        5 режимов скорости и турборежим для любых задач смешивания

        5 режимов скорости и турборежим для любых задач смешивания

        5 режимов скорости и турборежим для максимального контроля над процессом смешивания.

        Насадка ручной блендер и измельчитель в комплекте

        Насадка ручной блендер и измельчитель в комплекте

        Расслабьтесь и наслаждайтесь выпечкой с тремя режимами приготовления — смешиванием с жидкостью и без, а также измельчением — всего с одним удобным прибором.

        Минимум разбрызгивания и быстрая очистка

        Минимум разбрызгивания и быстрая очистка

        Легко доставайте блендером ингредиенты даже в дальних уголках емкости, оцените минимум разбрызгивания и быструю очистку с новой конструкцией с длинным стержнем. Используйте функцию Soft Start — с ней прибор постепенно набирает мощность во избежание разбрызгивания.

        Аксессуары имеют продуманный дизайн и пригодны для мытья в посудомоечной машине*

        Аксессуары имеют продуманный дизайн и пригодны для мытья в посудомоечной машине*

        Высококачественные аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине*.

        Удобный кувшин для хранения и чистоты на кухне

        Удобный кувшин для хранения и чистоты на кухне

        Сэкономьте пространство и поддерживайте чистоту на кухне, храня аксессуары в удобном универсальном кувшине 1 л для хранения и приготовления.

        Минимум грязи благодаря конструкции с длинным стержнем

        Минимум грязи благодаря конструкции с длинным стержнем

        Длинный стержень позволит легко обрабатывать ингредиенты даже в труднодоступных участках емкостей, что обеспечит минимум грязи и разбрызгивания и позволит вам сократить время на очистку.

        Удобная рукоятка для комфортного хвата

        Удобная рукоятка для комфортного хвата

        Легкая конструкция и эргономичная рукоятка для комфортного хвата, которая не ударится о край емкости и удобна в использовании даже при замешивании густого теста.

        Регулируемый штекер для максимального комфорта

        Регулируемый штекер для максимального комфорта

        Регулируемый штекер и гибкий кабель можно разместить, как удобно вам, чтобы он не мешался при использовании прибора.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220–240  В
          Мощность
          500  Вт
          Длина шнура
          1  м
          Частота
          50–60  Гц

        • Дизайн

          Цвет(а)
          Черное

        • Вес и габариты

          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          430 x 210 x 243  миллиметра
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          370 x 180 x 223  миллиметра
          Вес изделия
          1,845  кг
          Вес, включая упаковку
          2,5  кг

        • Общие характеристики

          Режимы скоростей
          5
          Турборежим
          Да
          Функции устройства
          • Эргономичный дизайн
          • Турборежим
          • Легко чистится
          • LED дисплей
          • Переключатель включение/выключение

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик
          Материал аксессуаров
          Нержавеющая сталь

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Аксессуары в комплекте

          Ручной блендер
          Да
          Крюки для теста из нержавеющей стали
          Да
          Венчики с тонкими спицами из нержавеющей стали
          Да
          Измельчитель
          Да
          Кувшин 1 л для хранения
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          >90 % переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          из 100% переработанной бумаги

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            Оплата при получении товара  

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            О Philips
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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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