3 в 1: универсальный и мощный ручной миксер

Этот ручной миксер 3 в 1 замешивает даже густое тесто за короткое время. Минимальное разбрызгивание и очистка благодаря длинному стержню и функции Soft Start. С насадками блендера и измельчителя, а также стаканом для хранения. Узнать обо всех преимуществах