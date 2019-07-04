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Больше не доступен
700 Вт
16 функций
Диск 2 в 1
Хранение в чаше
Более 16 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша с помощью S-лезвия, либо резки и измельчения с помощью диска 2 в 1. С их помощью вы также можете взбивать и замешивать ингредиенты — все зависит только от вашего настроения.
Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами — от хлебного теста до жестких овощей, сыра и шоколада. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.
Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.
4.6
из 5
17
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Falkon
04/07/2019
Україна
Достойный комбайн за свои деньги!
У любого продукта можно найти минусы. Но в этом кухонном комбайне плюсов намного больше. Это именно то, что я искал. И пусть это уже будет третий кухонный комбайн на моей кухне, но с такими функциями которых мне не хватало. Очень удобно то, что толкатель продуктов также является и мерным стаканом.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактный кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактный кухонный комбайн
Votyakoff
12/08/2017
Україна
Компактный и очень удобный.
Пользуемся несколько лет, очень довольны + очень компактный, все насадки хранятся прямо в чаше. + с минимальными отходами тоненько режет овощи для салата, шинкует для борща, трет для дерунов. + есть насадка для майонеза, жидкого теста. + доступная цена + удобно моется в посудомойке С жилистым мясом для приготовления фарша не справится, а с курицей, индюшатиной, нежной свининкой, тем более рыбой - на ура!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7605/10 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7605/10 Кухонный комбайн
Еsma
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн