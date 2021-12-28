КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

Viva CollectionКомпактный кухонный комбайн

HR7510/10

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов.
Посмотреть все преимущества

Отличные результаты даже при обработке самых твердых ингредиентов

Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

  • 800 Вт

  • 29 функций

  • Диск 2 в 1

  • Соковыжималка для цитрусовых

Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки ингредиентов

Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

Универсально: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте и выжимайте сок

Более 29 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от Вашего желания!

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Плюсы

компактний, тихий, функціональний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Плюсы

Компактний, зручний, багатофункціональний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2021-06-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2021-06-30

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Плюсы

Всім рекомендую)))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-10-26

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.