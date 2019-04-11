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Компактная многофункциональность
Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.
Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Галя241287
11/04/2019
Україна
Надійний та міцний
Купила цей комбайн ще в 2007 році. Отже працює вже 12 років!!! Нічого не зламалося! Все супер!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн
юлиягригорьева
28/11/2017
Україна
Прекрасное устройство для кухни
Рекосендую для экономии времени и сил дома на кухне
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн
KlyuchechkaOlechka
16/08/2017
Україна
Со своими функциями справляется на «5»
Нет опыта использования других комбайнов, но этот меня устраивает. С легкостью замешивает тесто; трёт, шинкует, режет кольцами овощи; перемалывает мясо. В блендере получаются отличные коктейли! Благодаря прорезиненным ножкам не скользит по столу. Имеется кнопка Quick Clean - самочистка комбайна, нужно только залить его теплой водой и добавить моющего средства. В общем - взбивает, смешивает и нарезает, еще и время экономит!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн