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  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80
  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7638/80

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Компактная многофункциональность

Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.

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Система Micro Store и 7 насадок

Компактная многофункциональность

7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

Компактное хранение насадок в чаше комбайна

Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Надійний та міцний

Купила цей комбайн ще в 2007 році. Отже працює вже 12 років!!! Нічого не зламалося! Все супер!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн

28/11/2017

Україна

Україна

Прекрасное устройство для кухни

Рекосендую для экономии времени и сил дома на кухне

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн

16/08/2017

Україна

Україна

Со своими функциями справляется на «5»

Нет опыта использования других комбайнов, но этот меня устраивает. С легкостью замешивает тесто; трёт, шинкует, режет кольцами овощи; перемалывает мясо. В блендере получаются отличные коктейли! Благодаря прорезиненным ножкам не скользит по столу. Имеется кнопка Quick Clean - самочистка комбайна, нужно только залить его теплой водой и добавить моющего средства. В общем - взбивает, смешивает и нарезает, еще и время экономит!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7638/80 Кухонный комбайн

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