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Компактная многофункциональность
Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактная многофункциональность
Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.
Компактная многофункциональность
Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактная многофункциональность
Кухонный комбайн Philips — это компактный прибор, который экономит время и решает проблемы с приготовлением пищи. С помощью одного этого устройства можно выполнить более 25 операций и это займет ничтожную долю обычного времени. Взбивает, смешивает и нарезает.
Кухонный комбайн
Цена магазина Philips
Итого:
Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары