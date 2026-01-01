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Больше не доступен
HR7730/80
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.
С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.
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