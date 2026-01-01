Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.