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    Кухонный комбайн

    HR7735
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    • Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность Безупречная многофункциональность
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      Кухонный комбайн

      HR7735
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        Кухонный комбайн

        Кухонный комбайн

        Итого:

        Безупречная многофункциональность

        Кнопка Click&Go для простой сборки и разборки

        29-33 функции

        29-33 функции

        С помощью кухонного комбайна вы сможете приготовить бесконечное разнообразие блюд, используя 29—33 различные техники приготовления ("функции"), от дробления и получения пены до смешивания. Число функций приготовления зависит от модели. Модели HR7735 и HR7739 имеют 29 функций, модель HR7740 имеет 31 функцию, модель HR7744 имеет 32 функции, а модель HR7745 обеспечивает максимальное удобство с 33 функциями приготовления пищи.

        Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

        Сборка и разборка одним прикосновением с помощью кнопки Click&Go

        Сборка и разборка кухонного комбайна никогда не была такой простой: не тратьте время на установку чаши или крышки в правильном положении: просто защелкните или отщелкните их под любым углом, нажав на кнопку Click&Go.

        Простая установка на 360 градусов

        Простая установка на 360 градусов

        Благодаря особому эргономичному дизайну низа чаши и крышки вам не нужно вертеть и поворачивать их в поисках правильного положения для присоединения. Конструкция позволяет присоединять их под любым углом без усилий.

        Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

        Большая чаша, вмещающая 1,8 л супа, 1,25 кг теста

        Большая чаша обеспечивает большой полезный объем: вмещает 1,25 кг крутого теста, 2 кг негустого теста, 1,8 л супа и 7 яичных белков.

        Мощный мотор 700 Вт справляется даже с самыми твердыми ингредиентами

        Мощный мотор 700 Вт справляется даже с самыми твердыми ингредиентами

        • Технические характеристики

          Вместимость кувшина блендера
          1,5 L
          Длина шнура
          100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
          Мощность
          700 W
          Напряжение
          220—240 V
          Средняя вставка для нарезки картофеля
          Для нарезки картофеля
          Цвет
          Белый с оранжевым
          Частота
          50—60 Hz
          Диск для приготовления эмульсий
          Для взбивания и приготовления эмульсии
          Диск для приготовления эмульсий
          Да
          Мотор
          Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
          Металлический нож и вставки
          Нержавеющая сталь и пластик ABS
          Насадка для замешивания теста
          Для замешивания и смешивания всех видов теста
          Вместимость чаши для сухих продуктов
          3,6 L
          Нож из нержавеющей стали
          для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Режимы скоростей
          2+ импульсный
          Безопасность
          Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
          Вставка для средней шинковки
          Для средней шинковки овощей и фруктов
          Вместимость чаши для жидкостей
          1,8 L
          Емкость чаши
          3,6 L
          Стакан блендера (1,5 л)
          Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
          Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
          PP
          Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
          PP
          Чистка
          • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
          • Кнопка простой очистки
          Держатель вставок в диск
          АБС-пластик
          Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
          Для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
          SAN
          Вместимость чаши для теста
          1250 g
          Вместимость чаши для муки
          750 g

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