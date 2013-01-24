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    Кухонный комбайн

    HR7735/80
    Общая оценка / 5
    • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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      Кухонный комбайн

      HR7735/80
      Общая оценка / 5

      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Кухонный комбайн

      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Кухонный комбайн

      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

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        Кухонный комбайн

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Приготовление домашней пищи за считанные секунды

        Моментальная сборка с системой Click&Go

        Система сборки Click&Go

        Система сборки Click&Go

        С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Мотор 700 Вт для обработки большого количества ингредиентов и густого теста

        Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Мотор
          Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
          Питание
          700  Вт
          Функция замешивания теста для кексов
          700  г
          Емкость чаши
          3,6  л
          Режимы скоростей
          2+ импульсный
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50  Гц
          Длина шнура
          100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  м
          Безопасность
          Автоматическое защитное отключение мотора
          Цвет
          Белый с оранжевым
          Очистка
          • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
          • Кнопка простой очистки

        • Характеристики дизайна

          Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
          PP
          Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
          PP
          Коробка для хранения, диск для приготовления эмульсий
          PP
          Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
          SAN
          Держатель вставок в диск
          АБС-пластик
          Металлический нож и вставки
          нержавеющая сталь и АБС-пластик
          Блендерная насадка
          Металлический баллон, корпус из полифениленоксида

        • Аксессуары

          Лезвие из нержавеющей стали
          Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
          Стакан блендера (1,5 л)
          Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
          Насадка для замешивания теста
          Для замешивания и смешивания всех видов теста
          Нож из нержавеющей стали
          для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Вставка для средней шинковки
          Для средней шинковки овощей и фруктов
          Средняя вставка для нарезки картофеля
          Для нарезки картофеля
          Диск для приготовления эмульсий
          Для взбивания и приготовления эмульсии

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