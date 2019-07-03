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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7740/80

5

| (1) Отзыв

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

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Моментальная сборка с системой Click&Go

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

31 функция

Система сборки Click&Go

Система сборки Click&Go

С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.

Простые значки

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
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2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Комбайн просто супер

Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями

Этот отзыв про HR7740/80 Кухонний комбайн

Этот отзыв про HR7740/80 Кухонний комбайн

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