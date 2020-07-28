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Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
Система SmartControl автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
tern
28/07/2020
Україна
Апарат Супер! Користуюсь багато років!
Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
tanutusic
10/04/2019
Україна
Незамінна річ на кухні.
Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн