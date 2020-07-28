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Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7754/01

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

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Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

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Автоматический выбор скорости с помощью SmartControl

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Система SmartControl

Система SmartControl

Система SmartControl автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

Мощный мотор 800 Вт

Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.

33 functions

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Апарат Супер! Користуюсь багато років!

Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні.

Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7754/01 Кухонний комбайн

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