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    Кухонный комбайн

    HR7764/13
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      Кухонный комбайн

      HR7764/13
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        Кухонный комбайн

        Кухонный комбайн

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        Автоматический выбор скорости с помощью SmartControl

        Система SmartControl

        Система SmartControl

        Система SmartControl автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

        Мощный мотор 800 Вт

        Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.

        • Технические характеристики

          Вставка для шинковки
          Для тонкой нарезки фруктов и овощей
          Длина шнура
          100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером m
          Мощность
          800 W
          Напряжение
          230 V
          Цвет
          Перфорированные панели из нержавеющей стали с оранжевыми LED-индикаторами
          Регулируемый диск для нарезки ломтиками
          Для нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Частота
          50 Hz
          Мотор
          Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
          Регулируемый диск для нарезки ломтиками
          Полифенилоксид, ABS, нержавеющая сталь
          Лезвие из нержавеющей стали
          Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
          Металлический нож и вставки
          нержавеющая сталь и АБС-пластик
          Блендерная насадка
          Для взбивания и приготовления эмульсии
          Нож из нержавеющей стали
          для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Режимы скоростей
          интеллектуальное управление
          Безопасность
          Автоматическое сбрасываемое отключение для защиты электродвигателя
          Блендерная насадка
          Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
          Вставка для средней шинковки
          Для средней шинковки овощей и фруктов
          Емкость чаши
          2,5 L
          Стакан блендера (1,5 л)
          Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
          Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
          PP
          Соковыжималка для цитрусовых
          Для приготовления большого объема сока из цитрусовых
          Функция замешивания теста для кексов
          700 g
          Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
          PP
          Чистка
          • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
          • Кнопка простой очистки
          Чаша, крышки, емкость блендера, чаша блендера
          SAN
          Соковыжималка
          Для приготовления соков из свежих овощей и фруктов
          Соковыжималка
          PP
          Защитная пленка на кнопке панели
          силиконовая резина
          Держатель для хранения
          Для хранения всех принадлежностей
          Фильтр для фруктов
          PP, нержавеющая сталь
          Закручивающийся колпачок и панель
          нержавеющая сталь и АБС-пластик

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