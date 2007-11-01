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Кухонный комбайн
Итого:
Максимальная мощность двигателя 1000 Вт для легкой обработки больших порций.
Технические характеристики
Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации
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