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    Кухонный комбайн

    HR7765/13
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    • Мощность и функциональность Мощность и функциональность Мощность и функциональность
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      Кухонный комбайн

      HR7765/13
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        Кухонный комбайн

        Кухонный комбайн

        Итого:

        Мощность и функциональность

        Мощный мотор и расширенный набор насадок

        • 1000 Вт
        • Компактный прибор "2 в 1"
        • чаша 2,5 л

        1000 Ватт

        Максимальная мощность двигателя 1000 Вт для легкой обработки больших порций.

        • Технические характеристики

          Средняя вставка для нарезки картофеля
          Для нарезки картофеля
          Нож из нержавеющей стали
          для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
          Режимы скоростей
          • 2+ импульсный
          • интеллектуальное управление
          Безопасность
          Автоматическое защитное отключение мотора
          Чистка
          Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

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