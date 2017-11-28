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  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий

Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7770/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Приготовление великолепных блюд без особых усилий

Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

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Кухонный комбайн с цветовым обозначением насадок

Приготовление великолепных блюд без особых усилий

  • 550 Вт

  • Компактный прибор "2 в 1"

  • чаша 2 л

Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 25 видов действий

Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 25 видов действий

Аксессуары комбайна можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения мяса и овощей; различные диски для шинковки и терки; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для измельчения, дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

2 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/11/2017

Україна

Україна

отличный комбайн

Пользуюсь комбайном уже несколько лет, безупречен в работе. Особенно нравится приготовление на нем драников. А также постоянно использую измельчитель. При этом можно получить измельчение различной крупности, что бывает очень важно при приготовлении пищи

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7770/00 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7770/00 Кухонный комбайн

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  • • Уникальные предложения