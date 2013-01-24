Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Аксессуары комбайна можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения мяса и овощей; различные диски для шинковки и терки; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для измельчения, дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.
Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.
Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Мощный мотор 550 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов
Технические характеристики
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Страна изготовления