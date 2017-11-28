Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
550 Вт
Компактный прибор "2 в 1"
чаша 2 л
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Аксессуары комбайна можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения мяса и овощей; различные диски для шинковки и терки; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для измельчения, дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.
Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
9not
28/11/2017
Україна
отличный комбайн
Пользуюсь комбайном уже несколько лет, безупречен в работе. Особенно нравится приготовление на нем драников. А также постоянно использую измельчитель. При этом можно получить измельчение различной крупности, что бывает очень важно при приготовлении пищи
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7770/00 Кухонный комбайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR7770/00 Кухонный комбайн