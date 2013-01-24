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Кухонный комбайн

HR7770/00
Общая оценка / 5
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий
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    Кухонный комбайн

    HR7770/00
    Общая оценка / 5

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кухонный комбайн

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кухонный комбайн

    Приготовление великолепных блюд без особых усилий

    Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      Кухонный комбайн с цветовым обозначением насадок

      • 550 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша 2 л
      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 25 видов действий

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 25 видов действий

      Аксессуары комбайна можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения мяса и овощей; различные диски для шинковки и терки; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для измельчения, дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

      Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

      Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

      Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      До 5 порций за один прием

      До 5 порций за один прием

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      2 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

      Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

      Мотор 550 Вт для большого количества ингредиентов и густого теста

      Мощный мотор 550 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
        Длина шнура
        120  см
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        2  л
        Вместимость кувшина блендера
        1  л
        Вместимость чаши для теста
        500  г
        Вместимость чаши для муки
        300  г
        Вместимость чаши для жидкостей
        2  л

      • Аксессуары

        Количество вставок/дисков
        5
        Вставка для нарезки тонкими ломтиками
        Да
        Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
        Да
        Вставка для шинковки
        Да
        Вставка для средней шинковки
        Да
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля и сыра
        Диск для приготовления эмульсий
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста, смешивания, взбивания жидкого теста
        Ударопрочный блендер
        • измельчение
        • дробление
        • вспенивание
        • шинкование
        • приготовление пюре
        • превращение в однородную массу
        • получение жидкой массы
        • перемалывание
        • взбалтывание
        • размешивание

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Диск для приготовления эмульсий
        PP
        Переключатель скоростей
        АБС-пластик
        Кнопки выбора функций
        Импульсный
        Толкатель, внутренний толкатель
        Пластики ABS, SAN
        Диски, нож для измельчения
        Нож из нержавеющей стали для измельчения, держатель для дисков PP
        Цвет
        Белоснежный, темно-серые вставки, элегантная цветная маркировка
        Чаша с крышкой и блендер
        SAN

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Страна изготовления

        Турция
        Да

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