Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HR7772/00
Приготовление великолепных блюд без особых усилий
Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
700 Вт
Компактный прибор "2 в 1"
чаша емкостью 3,4 л
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.
Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Отзывы