КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий
  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий

Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7772/00

Приготовление великолепных блюд без особых усилий

Кухонный комбайн Philips — это решение всех Ваших проблем с приготовлением пищи. Цветовое обозначение насадок и режимов скорости помогает установить режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

Посмотреть все преимущества

Кухонный комбайн с цветовым обозначением насадок

Приготовление великолепных блюд без особых усилий

  • 700 Вт

  • Компактный прибор "2 в 1"

  • чаша емкостью 3,4 л

Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

6 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.

3 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения