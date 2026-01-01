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Больше не доступен
HR7774/30
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При создании этого кухонного комбайна Philips использовались самые передовые технологии. Семь аксессуаров позволяют легко выполнять более 30 функций.
1000 Вт
Компактный прибор "2 в 1"
чаша емкостью 3,4 л
Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.
При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.
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