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  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionКухонный комбайн

HR7774/30

Безупречное качество без усилий

При создании этого кухонного комбайна Philips использовались самые передовые технологии. Семь аксессуаров позволяют легко выполнять более 30 функций.

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Мощный кухонный комбайн с широкой камерой подачи и чашей

Безупречное качество без усилий

  • 1000 Вт

  • Компактный прибор "2 в 1"

  • чаша емкостью 3,4 л

7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками 1-7 мм

Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.

Мотор 1000 Вт

При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.

Технические характеристики

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