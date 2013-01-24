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    Avance Collection

    Компактный измельчитель

    HR7963/90
    Общая оценка / 5
    • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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      Avance Collection Компактный измельчитель

      HR7963/90
      Общая оценка / 5

      Максимальный результат, минимум усилий

      Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Avance Collection Компактный измельчитель

      Максимальный результат, минимум усилий

      Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.

      Максимальный результат, минимум усилий

      Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Avance Collection Компактный измельчитель

      Максимальный результат, минимум усилий

      Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Компактный измельчитель

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальный результат, минимум усилий

        Измельчает травы, лук и твердый сыр за секунды

        Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

        Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

        Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

        Простая сборка одним щелчком

        Простая сборка одним щелчком

        Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

        Высокоэффективный нож из нержавеющей стали

        Высокоэффективный нож из нержавеющей стали

        Высокоэффективный измельчитель Avance с ножом из нержавеющей стали для нарезки продуктов.

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Черный
          Материал корпуса
          PP/SAN

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