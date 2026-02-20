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Avance Collection Компактный измельчитель
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User Manual Philips Avance Collection Whisk accessory
Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.
Все (3)
Можно ли измельчать твердые ингредиенты в измельчителе Philips?
Можно ли использовать чашу измельчителя Philips в микроволновой печи?
Как избавиться от запаха, который остается в измельчителе Philips?
Измельчитель остановился, заблокирован ножевой блок
Лук превращается в кашицу при обработке в измельчителе Philips.
Ножевой блок измельчителя Philips слабо держится на стержне.
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