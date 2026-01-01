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Больше не доступен
HR7969/90
Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками
Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.
Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.
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