Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками
Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.
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Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками
Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.
Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
Аксессуары