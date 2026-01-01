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Все серии

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Food processor accessory HR7969/90

Больше не доступен

Avance CollectionАксессуар аналогичный кухонному комбайну

HR7969/90

Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками

Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.

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Оливье к празднику — за считанные минуты!

Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками

Специальная насадка-крюк для замешивания теста

Специальная насадка-крюк для замешивания теста

Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.

Уникальный аксессуар, упрощающий приготовление пищи

Уникальный аксессуар, упрощающий приготовление пищи

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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