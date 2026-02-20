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HR7969/90
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Не удается установить блок электродвигателя на крышку кухонного комбайна Philips.
Насадка для нарезки кубиками плохо работает. Что можно сделать в этой ситуации?
Сетка очищается с большим трудом. Что делать?
Не удается протолкнуть оставшиеся ингредиенты через сетку с помощью толкателя для очистки от насадки для нарезки кубиками. Что делать?
Лук превращается в кашицу при обработке в измельчителе Philips.
Не удается установить крышку на насадку для нарезки кубиками Philips.