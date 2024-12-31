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  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение
  • Гигиеничное увлажнение

Увлажнитель воздухаСерия 2000

HU2510/10

4.4
| (43) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

2 награды

Гигиеничное увлажнение
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% по сравнению со стандартными увлажнителями (1); он наполняет пространство исключительно очищенным H2O.
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Почувствуйте разницу

Гигиеничное увлажнение

  • До 99 % меньше бактерий (1)

  • Технология NanoCloud

  • Резервуар для воды 2 л

  • Эффективен для помещений до 31 м²

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Никакого белого налета и влажных пятен на полу (2)

Никакого белого налета и влажных пятен на полу (2)

Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (2). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.

Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (3)

Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (3)

Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (3), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.4

из 5

43

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4

31/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Плюсы

Все

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

04/11/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Необхідний пристрій при сухому повітрі

Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

06/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Повна відповідність ціна -якість

Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює

Плюсы

Задоволена на 100%

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

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      Примечания

      1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

      2. (2) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

      3. (3) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.

      4. (4) Протестировано в соответствии с GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±5 %.

      5. (5) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л при уровне увлажнения 190 мл/ч.