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До 99 % меньше бактерий (1)
Технология NanoCloud
Резервуар для воды 2 л
Эффективен для помещений до 31 м²
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (2). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.
Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (3), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.
Награды
4.4
из 5
43
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Anatolii
31/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Плюсы
Все
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
04/11/2024
Україна
Проверенный покупатель
Необхідний пристрій при сухому повітрі
Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
ElizabethD99
06/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Повна відповідність ціна -якість
Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює
Плюсы
Задоволена на 100%
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
(2) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.
(4) Протестировано в соответствии с GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±5 %.
(5) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л при уровне увлажнения 190 мл/ч.