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Все серии

  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

Увлажнитель воздуха серии 2000Увлажняющий фильтр

FY1190/30

2.3
| (3) Отзывы
Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)
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Совместимые продукты
Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха
Серия 2000

HU2510/10

Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

  • Совместимо с серией 2000

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 6 месяцев

  • Оригинальный фильтр Philips

Для увлажнителей Philips серии 2000

Для увлажнителей Philips серии 2000

Сменные фильтры для увлажнителя воздуха Philips серии 2000: HU2510. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Отзывы

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2.3

из 5

3

Отзывы

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Минусы

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Плюсы

Безшумний вентилятор

Минусы

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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      Примечания

      1. (1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

      2. (2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории