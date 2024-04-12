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FY1190/30
Совместимо с серией 2000
В комплекте: 1 фильтр
Срок службы 6 месяцев
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для увлажнителя воздуха Philips серии 2000: HU2510. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
2.3
из 5
3
Отзывы
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Минусы
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Плюсы
Безшумний вентилятор
Минусы
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Этот отзыв про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
(2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории