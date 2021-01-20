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  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Серия 3000Увлажнитель воздуха

HU3918/10

4.9
| (85) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.
Посмотреть все преимущества

Увлажнение сухого воздуха помещения и авторегулировка параметров

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Для увлажнения помещений до 45 м²

  • Уровень увлажнения — 300 мл/ч

  • До 99 % меньше бактерий

  • Автоматические настройки увлажнения

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Эффективен для помещений площадью до 45 м2 (3)

Эффективен для помещений площадью до 45 м2 (3)

Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 300 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 45 м2. (2, 3)

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

85

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

20/01/2021

Україна

Україна

Не оставляет белый налёт, стильный дизайн, тихий

Увлажнитель приобрела, так как у него большой резервуар для воды 3л, не нужно часто доливать воду, стильный дизайн, а самое главное он не оставляет белые налёт на мебели, и очень тихо работает. В выборе не ошиблась, всем рекомендую.

Плюсы

Тихий

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3000 HU3918/10 Увлажнитель воздуха

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3000 HU3918/10 Увлажнитель воздуха

04/02/2023

Україна

Україна

Чудово зволожує

В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л

Плюсы

Усуває сухість повітря

Минусы

В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова функция

Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух

Плюсы

Мощность, хорошее очищение

Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

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      Примечания

      1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

      2. (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.

      3. (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.

      4. (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

      5. (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.

      6. (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 3 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.