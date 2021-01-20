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Для увлажнения помещений до 45 м²
Уровень увлажнения — 300 мл/ч
До 99 % меньше бактерий
Автоматические настройки увлажнения
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 300 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 45 м2. (2, 3)
Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.
4.9
из 5
85
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Alena77
20/01/2021
Україна
Не оставляет белый налёт, стильный дизайн, тихий
Увлажнитель приобрела, так как у него большой резервуар для воды 3л, не нужно часто доливать воду, стильный дизайн, а самое главное он не оставляет белые налёт на мебели, и очень тихо работает. В выборе не ошиблась, всем рекомендую.
Плюсы
Тихий
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3000 HU3918/10 Увлажнитель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3000 HU3918/10 Увлажнитель воздуха
Motsak
04/02/2023
Україна
Чудово зволожує
В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л
Плюсы
Усуває сухість повітря
Минусы
В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
ТатaP
10/11/2021
Україна
Часть акции
Чудова функция
Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух
Плюсы
Мощность, хорошее очищение
Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Этот отзыв про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
(2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
(3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
(4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.
(6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 3 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.