КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Серия 3000 Увлажнитель воздуха

Поддержка

Серия 3000Увлажнитель воздуха

HU3918/10

Серия 3000 Увлажнитель воздуха

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EDC 505b HU3916. HU3918 - English (US)

  • PDF файл, 630 kB
  • 13 March 2026

HU2716_HU2718_IID_EU

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь