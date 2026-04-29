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Увлажнитель серии 1000iУвлажняющий фильтр

HU4136/10

Увлажнитель серии 1000i Увлажняющий фильтр

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Инструкции и документация

Eco passport Philips Humidification filter for air humidifier - English (US)

  • PDF файл, 349.3 kB
  • 13 March 2026

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий.

  • PDF файл
  • 29 July 2026

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